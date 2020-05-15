تحويل قبس إلى جمعية للقرآن والسنة والخطابة بالأحساء

أبان البوعلي، أن هناك 3 إيجابيات في تحويل المؤسسة إلى جمعية، وهي: التوسع في البرامج والانتشار المجتمعي، والحصول على الدعم الوزاري، والحوكمة الوزارية في 2020، و2030 التغيير نمط العمل الخيري والتوافق مع هذا النمط لما تملكه المؤسسة من كفاءات، مشيراً إلى صدور توجيهات رسمية بالموافقة على فتح فرع للمؤسسة في المنطقة الشرقية، ومؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية، تبرعوا بمنزل كمقر للمؤسسة في حي عبدالله فؤاد بالدمام.
أضاف أن المؤسسة، تعمل على الزيادة في تطبيق برامج الجودة بشكل كبير، واستقطاب عناصر متفردة في مجالات العمل المختلفة، واستكمال تطبيق الخطة الثلاثية «3 أعوام، مضى منها عامان»، والاستدامة في الجانب المالي بالمؤسسة من خلال فتح منافذ جديدة كإيراد إضافي مناسب للحفاظ على التوازن المالي، مضيفاً أن المؤسسة في العام المالي المنصرم رفعت الإيرادات وخفضت المصروفات، وتفوقت في ذلك على سائر المؤسسات الخيرية الأخرى بالمحافظة، مؤكداً أن المؤسسة تختار سنوياً برنامجاً واحداً فقط، وتعمل فيه باحترافية من خلال اختيار القيادات فيه، وهو الأمر الذي يساعدها في متابعة كافة الجوانب الفنية في هذا البرنامج الجديد والتركيز عليها بشكل أكبر، علاوة على البرامج الأخرى، لافتاً إلى أن «فنون الخطابة»، يشغل المؤسسة كثيراً باعتباره يحتاج لتدريبات كبيرة للصغار والكبار ذكوراً وإناثاً.
أعلن تدشين المؤسسة لوقف «قبس»، وخلال الأيام المقبلة البدء في تحرك الجانب التبرعي للوقف، وهو على 3 مراحل، هي: تحديد الأرض 1500 متر مربع، 3 طوابق، الطابق الأرضي للاستئجار والاستثمار، والطابق الأول للمؤسسة، والطابق الثاني للاستئجار، وتجري حالياً أعمال التصميم للمشروع، والتسويق المبدئي لقيمة المشروع 7 ملايين ريال، موضحاً أن الدورة الرمضانية القرآنية المكثفة (عن بعد) في رمضان الحالي، شهدت تسجيل أكثر من 600 امرأة و130 رجلاً، وهو يفوق البرنامج ذاته في الانتظام في المرات السابقة، وستعمل المؤسسة على تبني البرامج عن بعد «الافتراضية» كخيار استراتيجي لبرامجها المختلفة.
إحصائيات المؤسسة:
* الآيات المحفوظة من القرآن الكريم 204 آلاف آية.
* الخاتمات 52
* الدورات المقدمة 9
* المدارس والأندية 9
* منسوبو المؤسسة 122
* الدارسون في المدارس لبرامج المؤسسة 2693
* المحفوظات من السنة النبوية 2392
* الشراكات المجتمعية 20
* البرامج والأنشطة 111
* المتطوعون والمتطوعات 134
* زيارات الهيئات والجهات إلى قبس 13.
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