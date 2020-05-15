السيول تداهم طريق الباحة العقيق السريع

وتضررت بعض السيارات بتلفيات في الإطارات بسبب الأحجار الحادة، فيما أوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أنهم لم يتلقوا أي بلاغات، وأنه ليس هناك حوادث. من جهته، أوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة مسفر المالكي لـ«دوت الخليج»، أن فرع الوزارة بالمنطقة تلقى عددا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد (938) الخاص بالوزارة، وذلك جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة.
وأشارت البلاغات إلى عدد من تجمعات المياه والأتربة على أسطح بعض الطرق، وتساقط الأحجار على بعضها الآخر، وتمت مباشرتها فورا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع. وأضاف «شملت الطرق التي تتم صيانتها حاليا بسبب الأمطار طريق الباحة/ الحزم/ المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة».
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