السيول تداهم طريق الباحة العقيق السريع

هطلت أمطار غزيرة على محافظة العقيق، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وغمرت السيول طريق الباحة العقيق السريع مقابل جامعة الباحة، وتوقفت بعض السيارات لكثرة الصخور والأتربة المتساقطة. ووجدت فرق صيانة الطرق أثناء هطول الأمطار، وعملت على رفع الضرر عن الطرق، فيما عملت دوريات المرور على تحذير السائقين من الأماكن الخطرة وطالبت بتخفيف السرعة.

وتضررت بعض السيارات بتلفيات في الإطارات بسبب الأحجار الحادة، فيما أوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أنهم لم يتلقوا أي بلاغات، وأنه ليس هناك حوادث. من جهته، أوضح المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة مسفر المالكي لـ«دوت الخليج»، أن فرع الوزارة بالمنطقة تلقى عددا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد (938) الخاص بالوزارة، وذلك جراء تساقط الأمطار التي شهدتها المنطقة.

وأشارت البلاغات إلى عدد من تجمعات المياه والأتربة على أسطح بعض الطرق، وتساقط الأحجار على بعضها الآخر، وتمت مباشرتها فورا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع. وأضاف «شملت الطرق التي تتم صيانتها حاليا بسبب الأمطار طريق الباحة/ الحزم/ المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة».