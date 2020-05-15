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أمانة عسير تسحب أكثر من 1600 مركبة تالفة بأبها

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تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري. وأوضح مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران أنه قد تم سحب نحو 1627 مركبة تالفة بمدينة أبها خلال الأشهر الماضية، فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

ونبه سبران، إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله، مؤكدا بأن جل تلك الأعمال تلقى اهتماما ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبتوجيه من قبل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حرصا منهم لزيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بمدينة أبها.


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