ونبه سبران، إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة اشكاله، مؤكدا بأن جل تلك الأعمال تلقى اهتماما ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وبتوجيه من قبل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حرصا منهم لزيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بمدينة أبها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تسحب أكثر من 1600 مركبة تالفة بأبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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