5000 طالب ينهون الاختبارات الإلكترونية بجامعة الملك خالد

أنهى أكثر من 50800 طالب وطالبة بجامعة الملك خالد، أمس، الاختبارات الإلكترونية النهائية التي عقدت خلال الفترة من 3 إلى 20 رمضان 144. وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد عبدالله الأحمري، أن عدد المقررات الدراسية التي تم إجراء الاختبارات فيها بلغ 5257 مقررا، من خلال 29 كلية، وفي 4 مراحل علمية هي (الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه).

وأشار الأحمري إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات الإلكترونية بلغ 50866 متقدما، منهم 20888 (ذكور)، و29978 (إناث)، وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 2847 عضوا وعضوة. وفي الاختبارات والتقييمات استطاع 203921 مستفيدا أداء 5795 اختبارا، فيما تمكن 9293 طالبا من تقديم 656 مشروعا، وقدم 4526 طالبا 487 بحثا، كما قدم 4072 طالبا ما مجموعه 452 عرضا تقديميا، واستطاع 4957 طالبا أداء 292 اختبارا شفويا، وبذلك يكون إجمالي عدد التقييمات لـ226770 طالبا هو 7682 تقييما.