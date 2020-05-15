السعودية اليوم / جامعة المجمعة توقع اتفاقية مع البريد السعودي لإرسال وثائق التخرج وإيصالها إلى العنوان الوطني



المجمعة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

وقعت جامعة المجمعة اتفاقية مع البريد السعودي لإرسال وثائق التخرج للطلاب والطالبات وإيصالها ضمن خط سير (خدمة واصل) إلى العنوان الوطني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبد المحسن المقحم, أن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة جائحة

وأفاد أن الجامعة تسعى للاستفادة من خدمات البريد السعودي المتاحة والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة على الطلاب والطالبات، وتتخذ الاحتياطات الاحترازية كافة لمنع ازدحام الطلاب والطالبات داخل مباني الجامعة.

// انتهى //

02:01ت م

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المجمعة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسوقعت جامعة المجمعة اتفاقية مع البريد السعودي لإرسال وثائق التخرج للطلاب والطالبات وإيصالها ضمن خط سير (خدمة واصل) إلى العنوان الوطني.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور سعود بن عبد المحسن المقحم, أن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة جائحة كورونا , حيث ستكون مؤسسة البريد السعودي الحلقة المكمّلة لمنظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة من خلال القيام بدور إيصال وثائق التخرج والمستندات الصادرة عن الجامعة.وأفاد أن الجامعة تسعى للاستفادة من خدمات البريد السعودي المتاحة والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة لتوفير الوقت والجهد والتكلفة على الطلاب والطالبات، وتتخذ الاحتياطات الاحترازية كافة لمنع ازدحام الطلاب والطالبات داخل مباني الجامعة.// انتهى //02:01ت م0265

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