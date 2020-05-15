السعودية اليوم / بلدية بارق تزيل أكثر من 30 مركبة متهالكة ضمن حملة معالجة التشوه البصري



محايل 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أزالت بلدية محافظة بارق أكثر من 30 مركبة متهالكة، ضمن حملة معالجة التشوه البصري .

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أنه جرى تشكيل فريق لمعالجة التشوهات البصرية من موظفي البلدية ويواصلون أعمالهم اليومية في حملة معالجة التشوه البصري ونظافة الشوارع العامة بالمركز بتوجيه ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

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