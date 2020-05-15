

داكار 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 2189 حالة منذ 2 مارس الماضي بداية ظهور الفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 23 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 842 شخصًا.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن في وقت سابق عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.

// انتهى //

01:57ت م

0262



داكار 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم عن تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 992 فحصًا أجري في الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 2189 حالة منذ 2 مارس الماضي بداية ظهور الفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 23 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 842 شخصًا.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن في وقت سابق عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل بعدما مددها للمرة الأولى بداية شهر أبريل الماضي.// انتهى //01:57ت م0262

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.