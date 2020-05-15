السعودية اليوم / النيجر تقرر رفع حظر التجول في نيامي



نيامي 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

قررت الحكومة النيجرية رفع حظر التجول عن العاصمة نيامي مؤكدًا على الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية المعتمدة حتى الآن لمكافحة تفشي

وأفادت الحكومة النيجرية في بيان لها أن هذا القرار جاء إثر التطور الإيجابي لمرض كوفيد-19 في البلاد، مشيرةً إلى أنه في حال تدهور الوضع الصحي سيتم إعادة النظر في هذا القرار.

يذكر أنه وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة النيجرية فقد سُجل 854 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في النيجر، من أصل 3571 عملية كشف، بينها 159 حالة نشطة خاضعة للعلاج، و 648 حالة شفاء، و 47 حالة وفاة.

// انتهى //

01:56ت م

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نيامي 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسقررت الحكومة النيجرية رفع حظر التجول عن العاصمة نيامي مؤكدًا على الاستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية المعتمدة حتى الآن لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وأفادت الحكومة النيجرية في بيان لها أن هذا القرار جاء إثر التطور الإيجابي لمرض كوفيد-19 في البلاد، مشيرةً إلى أنه في حال تدهور الوضع الصحي سيتم إعادة النظر في هذا القرار.يذكر أنه وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة النيجرية فقد سُجل 854 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد 19" في النيجر، من أصل 3571 عملية كشف، بينها 159 حالة نشطة خاضعة للعلاج، و 648 حالة شفاء، و 47 حالة وفاة.// انتهى //01:56ت م0261

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