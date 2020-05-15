السعودية اليوم / أمانة تبوك تقوم بأكثر من 6500 جولة رقابية وتستخدم ما يزيد عن مليون لتر من المعقمات



تبوك 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

قامت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم بضخ ما يزيد عن مليون ومئتي ألف لتر من المطهرات لتعقيم 4920 موقعاً، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمكافحة

كما كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها وطاقاتها الآلية والبشرية، لزيادة الجولات الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات، وتوفير البيئة الصحية اللازمة لإعداد المأكولات، وإيصال المواد الغذائية للمستهلكين، بمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق.

وبلغت الجولات الرقابية الصحية التي قام بها مراقبي صحة البيئة خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك 6559 جولة ميدانية، شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلكين، كالمطاعم والأسواق التجارية والغذائية، وأسواق النفع العام.

وأسفرت الجولات عن ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات التي تم معالجتها، حيث تم تحرير 900 إشعار ومخالفة، ومصادرة عدد من المواد الغذائية الفاسدة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي استمراراً لما تقوم من إجراءات احترازية وقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة ووفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بشأن الأعمال الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدةً حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن - بمشيئة الله - عدم انتشار هذا الفيروس، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب سير العمل في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق، بالتشديد الدائم عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة .

// انتهى //

01:55ت م

0260



تبوك 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسقامت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى اليوم بضخ ما يزيد عن مليون ومئتي ألف لتر من المطهرات لتعقيم 4920 موقعاً، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، لتعقيم المتنزهات والميادين والأسواق والساحات العامة، والمحافظة على سلامة أهالي المنطقة والمقيمين فيها.كما كثفت أمانة منطقة تبوك جهودها وطاقاتها الآلية والبشرية، لزيادة الجولات الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للاشتراطات، وتوفير البيئة الصحية اللازمة لإعداد المأكولات، وإيصال المواد الغذائية للمستهلكين، بمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق.وبلغت الجولات الرقابية الصحية التي قام بها مراقبي صحة البيئة خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان المبارك 6559 جولة ميدانية، شملت جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلكين، كالمطاعم والأسواق التجارية والغذائية، وأسواق النفع العام.وأسفرت الجولات عن ضبط عدد من الملاحظات والمخالفات التي تم معالجتها، حيث تم تحرير 900 إشعار ومخالفة، ومصادرة عدد من المواد الغذائية الفاسدة.وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال تأتي استمراراً لما تقوم من إجراءات احترازية وقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة ووفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بشأن الأعمال الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدةً حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن - بمشيئة الله - عدم انتشار هذا الفيروس، بالتعاون مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب سير العمل في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق، بالتشديد الدائم عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة .// انتهى //01:55ت م0260

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة تبوك تقوم بأكثر من 6500 جولة رقابية وتستخدم ما يزيد عن مليون لتر من المعقمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.