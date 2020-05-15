السعودية اليوم / أمانة عسير تزيل 24 مبسطاً عشوائياً بأبها



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة عسير مؤخراً حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة أبها.

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي أن فرق الرقابة قاموا مؤخراً، بحملة تفتيش مفاجئة في مدينة أبها ، مشيراً الى أن الحملة تأتي استمراراً للحملات التي تنفذها الأمانة لمراقبة المخالفين بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وبين أن فرق الرقابة قد ضبطت اليوم نحو 17 من الباعة المخالفين و تم إزالة نحو 24 مبسطاً عشوائياً للباعة الجائلين بمساندة من الجهات الأمنية .

وأفاد أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين، موضحاً أنه نتج عن الحملة مصادرة 98 كجم من المواد الغذائية وقد تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة .

ونوه أن الأمانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر تواجد المخالفين فيها ، مشيداً بالدور المثمر التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة .

ودعا العاوي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات .

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