السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من ٢٦٦٢ جولة رقابية وتنذر ٥٢٩ منشأة مخالفة



المدينة المنورة 21 رمضان 1441هـ الموافق 14مايو 2020م واس

كثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.

كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة

ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة أكثر من ٢٦٦٣ جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق ٦٠ منشأة مخالفة وإشعار وإنذار ٥٢٩ منشأة .

فيما نفذت الفرق الميدانية ١٩٤ جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وأخذ ٤٢٥ عينة غذائية للتأكد من سلامة الغذاء وبلغ عدد المخالفات المتعلقة بكوفيد (١٩) في الأسواق التجارية ٣٣ مخالفة .

كما جرى تطهير ٨٩ موقعًا باستخدام ٣٦٨ من المعدات والآليات بالإضافة إلى تنفيذ ٤١٧ جولة للنظافة والغسيل والتعقيم باستخدام ٢١٤٧٠ لترا من المطهرات ، من خلال ٣٦٩٧ من كوادر النظافة .

// انتهى //

01:33ت م

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المدينة المنورة 21 رمضان 1441هـ الموافق 14مايو 2020م واسكثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة أكثر من ٢٦٦٣ جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق ٦٠ منشأة مخالفة وإشعار وإنذار ٥٢٩ منشأة .فيما نفذت الفرق الميدانية ١٩٤ جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة وأخذ ٤٢٥ عينة غذائية للتأكد من سلامة الغذاء وبلغ عدد المخالفات المتعلقة بكوفيد (١٩) في الأسواق التجارية ٣٣ مخالفة .كما جرى تطهير ٨٩ موقعًا باستخدام ٣٦٨ من المعدات والآليات بالإضافة إلى تنفيذ ٤١٧ جولة للنظافة والغسيل والتعقيم باستخدام ٢١٤٧٠ لترا من المطهرات ، من خلال ٣٦٩٧ من كوادر النظافة .// انتهى //01:33ت م0256

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