

أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

دشن محافظ بيشة محمد بن سبرة اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة " المتطوع التقني " بالمحافظة، التي تأتي ضمن باكورة مبادرات نشامى عسير التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضح عميد الكلية خالد ربيعان آل مشوط، بأن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه سمو أمير المنطقة بهدف تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة عبر فريق تطوعي متخصص يضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل، مع الالتزام بكامل الإجراءات الوقائية خلال أزمة

// انتهى //

01:00ت م

0251



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسدشن محافظ بيشة محمد بن سبرة اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة " المتطوع التقني " بالمحافظة، التي تأتي ضمن باكورة مبادرات نشامى عسير التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.وأوضح عميد الكلية خالد ربيعان آل مشوط، بأن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه سمو أمير المنطقة بهدف تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة عبر فريق تطوعي متخصص يضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل، مع الالتزام بكامل الإجراءات الوقائية خلال أزمة كورونا ، مبيناً أن المبادرة ستعمل على تنفيذ خدمات صيانة منزلية تطوعية للمستفيدين، تشمل أعمال الكهرباء، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، إضافة للإلكترونيات والاتصالات، تحت إشراف عدد من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة من مدربي ومتدربي الكلية التقنية للبنين و البنات، وكذلك المعهد الصناعي ببيشة، التي ستعمل على تخصيص وتوزيع فرق الصيانة الميدانية في محافظة بيشة و ضواحيها .// انتهى //01:00ت م0251

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظة بيشة تدشن مبادرة " المتطوع التقني " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.