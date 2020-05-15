السعودية اليوم / جامعة جازان تعتمد وثيقة مواصفات خريجي الجامعة



جيزان 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

اعتمد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وثيقة مواصفات خريج ومخرجات تعلم طلبة جامعة جازان.

وأوضحت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات رئيسة فريق المشروع الدكتورة عائشة زكري أن اعتماد الوثيقة يأتي تتويجا لإنجاز فريق عمل المشروع لمهمة وضع المواصفات الخاصة بخريج ومخرجات تعلم جامعة جازان.

وبينت الدكتورة زكري أن فريق العمل المكلف بإنجاز الوثيقة استطلع رأي قرابة 2000 شخص يمثلون عدة شرائح من المجتمع، بمشاركة جهات في القطاعين الحكومي والخاص والعسكري، وكذلك المستفيدين من طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشارت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات إلى أن وثيقة الاعتماد تتضمن عددا من مهارات المستقبل اللازمة لطلبة الجامعة المتوائمة مع خطط ورؤية الجامعة المستقبلية، والمتوافقة مع متغيرات سوق العمل ورؤية المملكة 2030.

وأكدت وكلية الجامعة لشؤون الطالبات أن الوثيقة تركز على أهم موصفات الخريج وفق المعايير الوطنية، وتعتني بتعزيز الشخصية الوطنية وتأصيل القيم الدينية والموروثات الثقافية، فضلًا عن أخلاقيات المهنة وخدمة المجتمع، مضيفةً أن الوثيقة نصت فيما يتعلق بمخرجات تعلم طلبة الجامعة على عدد من نواتج التعلم تضمن مواكبة خريج الجامعة للتطورات المتسارعة، وأن يكون قادرًا على تلبية متطلبات التنمية في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وسد الفجوة بين مخرجات التعلم ومتطلبات سوق العمل.

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