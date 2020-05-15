السعودية اليوم / إيصال ٩٠٠٠ وثيقة لمنازل خريجي جامعة الملك خالد



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اتفاقية تعاون مع البريد السعودي، يتولى بناء عليها البريد استلام وثائق الخريجين والسجلات الأكاديمية الخاصة بالطلاب والطالبات من عمادة القبول والتسجيل وتسليمها إلى العنوان الوطني الخاص بكل طالب وطالبة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على الإسهام في التقيد بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس

وأفاد الدكتور القرني أن العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني، وأن البريد السعودي سيعمل على تسليم الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيرًا إلى أنه سيرسل خلال هذا الفصل ما يقارب 9000 إرسالية للمستفيدين.

وحث عميد القبول والتسجيل جميع الطلاب والطالبات على سرعة إنشاء عنوان وطني من خلال موقع البريد السعودي الإلكتروني، وإضافته للسجلات الأكاديمية من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديمياً"، و ذلك تلافيًا لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.

// انتهى //

00:55ت م

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أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسوقعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اتفاقية تعاون مع البريد السعودي، يتولى بناء عليها البريد استلام وثائق الخريجين والسجلات الأكاديمية الخاصة بالطلاب والطالبات من عمادة القبول والتسجيل وتسليمها إلى العنوان الوطني الخاص بكل طالب وطالبة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على الإسهام في التقيد بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وستتكفل الجامعة بدفع رسوم الإرساليات للمستفيدين من الخدمة التي ستكون بواسطة البريد الممتاز.وأفاد الدكتور القرني أن العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني، وأن البريد السعودي سيعمل على تسليم الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيرًا إلى أنه سيرسل خلال هذا الفصل ما يقارب 9000 إرسالية للمستفيدين.وحث عميد القبول والتسجيل جميع الطلاب والطالبات على سرعة إنشاء عنوان وطني من خلال موقع البريد السعودي الإلكتروني، وإضافته للسجلات الأكاديمية من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديمياً"، و ذلك تلافيًا لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.// انتهى //00:55ت م0248

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.