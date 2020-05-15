السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تواصل حملات التنظيف والتعقيم خلال العشر الأواخر من شهر رمضان



المدينة المنورة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة حملات تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين بالمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للتصدي لانتشار

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية.

// انتهى //

00:53ت م

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المدينة المنورة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة المدينة المنورة حملات تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، بكامل طاقتها التشغيلية لغسيل وتعقيم وتطهير جميع الأحياء والشوارع والميادين بالمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض.ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملحوظات أو مخالفات بلدية.// انتهى //00:53ت م0247

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