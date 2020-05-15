السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يؤهل  332 كادرا طبيا  للعمل بالعناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

قام التجمع الصحي بالقصيم ممثلاً بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب وبالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة ومراكز المهارات في مكونات التجمع بتدريب 332 كادراً طبياً، ضمن مشروع تهيئة الأطباء غير المتخصصين بالعناية المركزة ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة

بالتعاون مع الأكاديمية الصحية الافتراضية.

وأكد التجمع الصحي بالمنطقة، بأن المشروع التدريبي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، ويستهدف 20 من الكوادر الطبية بالمنشآت الصحية ، حيث تم إنهاء تدريب 332 طبيبا وطبيبة "الدورة نظرياً،" كما تم تهيئة وتحضير أربعة مراكز تدريبية، وإعداد أكثر من 30 مدربا ومدربة من مختلف التخصصات للتدريب العملي، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 160 طبيبا وطبيبة خلال ثلاثة أيام.

وأشار التجمع الصحي بالقصيم إلى أن المشروع أنهى في مرحلته الأولى المستهدفين في ثلاثة مستشفيات بنجاح ، فيما تم تغطية أكثر من 50 من مستهدفات المراكز التدريبية.

// انتهى //

00:53ت م

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الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسقام التجمع الصحي بالقصيم ممثلاً بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب وبالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة ومراكز المهارات في مكونات التجمع بتدريب 332 كادراً طبياً، ضمن مشروع تهيئة الأطباء غير المتخصصين بالعناية المركزة ضمن خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون مع الأكاديمية الصحية الافتراضية.وأكد التجمع الصحي بالمنطقة، بأن المشروع التدريبي بدأ مطلع الأسبوع الجاري، ويستهدف 20 من الكوادر الطبية بالمنشآت الصحية ، حيث تم إنهاء تدريب 332 طبيبا وطبيبة "الدورة نظرياً،" كما تم تهيئة وتحضير أربعة مراكز تدريبية، وإعداد أكثر من 30 مدربا ومدربة من مختلف التخصصات للتدريب العملي، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 160 طبيبا وطبيبة خلال ثلاثة أيام.وأشار التجمع الصحي بالقصيم إلى أن المشروع أنهى في مرحلته الأولى المستهدفين في ثلاثة مستشفيات بنجاح ، فيما تم تغطية أكثر من 50 من مستهدفات المراكز التدريبية.// انتهى //00:53ت م0246

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.