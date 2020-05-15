السعودية | أكثر من (٧٧٨.٤٧٥) إجراء ً قام به أعضاء النيابة العامة خلال فترة (59) يوماً.

المناطق_الرياض

تستمر النيابة العامة في تقديم كافة أعمالها المنوطة بها كما تقدم خدماتها عن بعد لعموم المستفيدين على مستوى فروعها ودوائرها في شتى مناطق المملكة ومحافظاتها وفق منظومتها الإلكترونية وبيئتها التقنية المتقدمة وفق عمليات آمنة ومشفرة وبجودة عالية، حيث نفّذت خلال (59) يوماً منذ تاريخ ١٦ /٠٣ / ٢٠٢٠م بداية تعليق الحضور لمقار العمل حتى نهاية الدوام الرسمي بتاريخ 14 / ٠٥ /٢٠٢٠م أكثر من (٧٧٨.٤٧٥) إجراءً قام به أعضاء النيابة العامة، وبلغت عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٢٣.٣١٠) ،المنجز منها (٢١.٢٣٠)، وعدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية (٩٧٦)، وقضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول والجرائم الناشئة عنها (٥٧٣) وقضايا جرائم المعلوماتية المتعلقة بانتهاك التدابير الوقائية والإحترازية (٦١٨) وقضايا الشائعات الماسة بالنظام العام (٩٢) ، وتم معالجة (٥٤٦) شكوى للمواقيف والمسجونين عبر منصة أبشر أيقونة (معكم) ، كما بلغت الخدمات المقدمة عن بعد للمستفيدين (٣٦٨٣) والتي كانت محل اهتمام وأولوية في إنجازها بشكل فوري و آني، وبتاريخ ٢٠ /٠٤/ ٢٠٢٠م اجتمع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة عن بُعد بأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة لمناقشة آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة كورونا، وبتاريخ ٢٢ / ٠٤ /٢٠٢٠م اجتمع معالي النائب العام عن بُعد بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في المناطق لمناقشة سير العمل بالفروع في ظل جائحة كورونا.

يشار إلى أن النيابة العامة زامنت تقديم إجراءاتها عن بعد مع قرار تعليق الحضور لمقرات العمل عبر مجموعة من القنوات الإلكترونية الميسرة والسهلة والتي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع حفظاً على صحة وسلامة الجميع.

جدير الذكر أن معالي النائب العام قام بزيارة لمركز خدمة المستفيدين عن بعد في النيابة العامة وحثهم على بذل مزيد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين عن بعد وإنهاء كافة استفساراتهم وطلباتهم وإفادتهم عن موضوع الإجراء في نفس اللحظة تيسيراً عليهم وطمأنة لهم عن إجراءات ذويهم في ظل الظروف الراهنة في مواجهة فيروس كورونا.

يجد الذكر بأن معالي النائب العام أصدر توجيهه للفروع النيابة العامة ودوائرها ومقرها الرئيس بتكليف العدد اللازم لتسيير العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك مع منح قضايا الموقوفين أولوية في الإنجاز وإنهاء كافة الأعمال التي لها صفة الاستعجال خلال هذه الفترة، تحقيقاً للمصلحة العامة.