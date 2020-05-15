شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عمالة تصنع منتجات للشعر والبشرة بزيوت "الطبخ" والان نبدء بالتفاصيل

القبض على عمالة مخالفة استغلت منزلاً لتصنيع زيوت الشعر والبشرة باستخدام (زيت الطبخ)، وكذلك الغش بالقهوة والهيل والبهارات. وأُحيل المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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