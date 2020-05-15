شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشكر المملكة لدعمها "لقاح كورونا" بـ 500 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيميس كليفرلي عن شكره للمملكة على مساهمتها السخية في صندوق تطوير لقاح ضد فيروس كرونا المستجد.

وقال كليفري في بيان مساء الأمس "تحدثت اليوم مع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير لتجديد أهمية الإستقرار الإقليمي والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الدولية".

وأضاف كليفرلي " أكرر شكرنا للمملكة العربية السعودية على المساهمة السخية بمبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في تطوير لقاح لعلاج كرونا".

مما يذكر إن المملكة شاركت في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، الذي عُقد يوم الإثنين قبل الأخير، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة،والنرويج. ونجح المؤتمر في جمع تبرعات بلغت 7.4 مليارات يورو لتلبية الحاجة العاجلة لمواجهة كرونا.