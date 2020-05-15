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تبذل أمانة محافظة الطائف جهودًا كُبرى من حيث تواصل أعمال التعقيم والرش داخل المحافظة وفي مواقع متعددة، وذلك ضمن جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووقف الأمين، المهندس محمد بن هميل آل هميل بنفسه ميدانيًا على أعمال الرش والتعقيم بطريق الملك خالد، وبمواقع أخرى، في الوقت الذي تستجيب فيه الأمانة للبلاغات الواردة من قِبل الأهالي حيال أعمال الرش والتعقيم، وقبل ذلك تسخير إمكاناتها لصالح اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، والقيام بأعمال التعقيم والرش في حال ظهور إصابات بمواقع إن كانت سكنية أو تجارية ضمن مهامها المتواصلة.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:00 AM
فيما وقف "الأمين" ميدانيًا على الجهود الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونابالصور .. الأمانة تُعقم وترش طريق الملك خالد ومواقع أخرى بالطائف
تبذل أمانة محافظة الطائف جهودًا كُبرى من حيث تواصل أعمال التعقيم والرش داخل المحافظة وفي مواقع متعددة، وذلك ضمن جهودها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووقف الأمين، المهندس محمد بن هميل آل هميل بنفسه ميدانيًا على أعمال الرش والتعقيم بطريق الملك خالد، وبمواقع أخرى، في الوقت الذي تستجيب فيه الأمانة للبلاغات الواردة من قِبل الأهالي حيال أعمال الرش والتعقيم، وقبل ذلك تسخير إمكاناتها لصالح اللجنة المشتركة لمكافحة فيروس كورونا بالمحافظة، والقيام بأعمال التعقيم والرش في حال ظهور إصابات بمواقع إن كانت سكنية أو تجارية ضمن مهامها المتواصلة.
، بالصور .. الأمانة تُعقم وترش طريق الملك خالد ومواقع أخرى بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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