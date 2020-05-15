محمد بن مسعود - الدمام - أعاقت حركة السير.. والصهاريج تباشر عمليات الشفط ببعض المواقع المتضررة شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير. واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات. Advertisements بلدية خميس مشيط أمطار خميس مشيط بلدية خميس مشيط أمطار خميس مشيط 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:00 AM أعاقت حركة السير.. والصهاريج تباشر عمليات الشفط ببعض المواقع المتضررة هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط" هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط" شهدت محافظة خميس مشيط عصر أمس هطول أمطار خفيفة ما نجم عنها ارتفاع منسوب المياه في الشوارع والطرقات وأعاقت حركة سير المركبات في بعض المواقع وتطلب الوضع تدخل صهاريج شفط المياه لبعض المواقع المتضررة لشفط المياه وخاصة من الطرق الحيوية بمشاركة رجال المرور الذين تواجدوا لتنظيم حركة السير. واستنكر مرتادو تلك المواقع المتضررة سوء تصريف المياه وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تنفيذ تلك المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الريالات. الكلمات المفتاحية ، هطولات خفيفة تكشف مجدداً سوء تصريف مياه الأمطار بـ"خميس مشيط" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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