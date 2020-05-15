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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ أمس الخميس، 4 معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث في أبو مراغ بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت 4 مواقع عبارة عن أحواش بداخلها معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث، إضافة إلى وجود 5 مستودعات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد "المالكي" على استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين، مبيناً أن المواطن والمقيم عينا الأمانة في رصد المخالفات.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 12:44 AM
"الغامدي": تم إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية"أمانة مكة" تضبط 5 مستودعات و4 معامل مخالفة لتصنيع الأثاث بـ" أبو مراغ"
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ أمس الخميس، 4 معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث في أبو مراغ بمكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت 4 مواقع عبارة عن أحواش بداخلها معامل مخالفة لتصنيع الكنب والأثاث، إضافة إلى وجود 5 مستودعات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حيالها وإغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد "المالكي" على استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.
وأهاب بالمواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين، مبيناً أن المواطن والمقيم عينا الأمانة في رصد المخالفات.
، "أمانة مكة" تضبط 5 مستودعات و4 معامل مخالفة لتصنيع الأثاث بـ" أبو مراغ" ،
المصدر : الخليج 365
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