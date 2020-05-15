، أمانة تبوك تستخدم أكثر من مليون لتر معقمات في أعمال التطهير منذ بداية رمضان ،

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بذلت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها في جميع محافظات المنطقة جهودًا جبارة عبر جولاتها التفتيشية التي نفذتها منذ بداية شهر رمضان لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمحال، وكذلك رفع النفايات ومتابعة أعمال النظافة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها منذ بداية شهر رمضان بلغت 6559 جولة، نتج عنها إنذار 1412 محلاً، ومخالفة 904 آخرين.
من جهة أخرى، أزالت الأمانة 27051 طنًا من النفايات في مختلف محافظات المنطقة.
وحرصت الأمانة على تعقيم 4920 موقعًا، واستخدمت خلال أعمال التعقيم والتطهير 1237720 لترًا من المعقمات والمطهرات.
ونوهت الأمانة بجهود مراقبي البلديات ودورهم في المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحال، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
فيروس كورونا الجديد أمانة تبوك
أمانة تبوك تستخدم أكثر من مليون لتر معقمات في أعمال التطهير منذ بداية رمضانبدر الجبل الخليج 365 2020-05-15
بذلت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها في جميع محافظات المنطقة جهودًا جبارة عبر جولاتها التفتيشية التي نفذتها منذ بداية شهر رمضان لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمحال، وكذلك رفع النفايات ومتابعة أعمال النظافة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها منذ بداية شهر رمضان بلغت 6559 جولة، نتج عنها إنذار 1412 محلاً، ومخالفة 904 آخرين.
من جهة أخرى، أزالت الأمانة 27051 طنًا من النفايات في مختلف محافظات المنطقة.
وحرصت الأمانة على تعقيم 4920 موقعًا، واستخدمت خلال أعمال التعقيم والتطهير 1237720 لترًا من المعقمات والمطهرات.
ونوهت الأمانة بجهود مراقبي البلديات ودورهم في المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحال، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
12:10 AM
إنذار 1412 محلاً ومخالفة 904 آخرين
بذلت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها في جميع محافظات المنطقة جهودًا جبارة عبر جولاتها التفتيشية التي نفذتها منذ بداية شهر رمضان لمتابعة أعمال الأسواق التجارية والمحال، وكذلك رفع النفايات ومتابعة أعمال النظافة.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها منذ بداية شهر رمضان بلغت 6559 جولة، نتج عنها إنذار 1412 محلاً، ومخالفة 904 آخرين.
من جهة أخرى، أزالت الأمانة 27051 طنًا من النفايات في مختلف محافظات المنطقة.
وحرصت الأمانة على تعقيم 4920 موقعًا، واستخدمت خلال أعمال التعقيم والتطهير 1237720 لترًا من المعقمات والمطهرات.
ونوهت الأمانة بجهود مراقبي البلديات ودورهم في المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحال، ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
، أمانة تبوك تستخدم أكثر من مليون لتر معقمات في أعمال التطهير منذ بداية رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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