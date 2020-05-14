، جمعية عناية تطلق مبادرة "يُبصرون" لإجراء جراحات إزالة الماء الأبيض وزراعة العدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتنسيق مع المراكز والمستشفيات الطبية المتخصصة لتخفيف الضغط على "الحكومية"

أطلقت جمعية عناية الصحية مبادرة يُبصرون لإجراء العمليات الجراحية لإزالة الماء الأبيض (Cataract) وزراعة العدسة.

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الصحية لأبناء وبنات الوطن المسجلين رسميًا في الضمان الاجتماعي في مدينة الرياض من المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عملية إزالة الماء الأبيض لمنع انعدام الرؤية الكاملة لديهم، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمستشفيات الطبية المتخصصة.

تأتي هذه المبادرة لتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات الحكومية ولاسيما في هذه الأزمة، وتقليل قوائم انتظار المرضى الذين قد يصابون بتدني الرؤية أو يتعرضون لفقدان البصر إذا لم يتم التدخل الجراحي العاجل.

وذكر الأمين العام الدكتور سلمان المطيري أن هذه المبادرة هي ضمن أكثر من 17 مبادرة أطلقتها الجمعية لمساندة جهود الدولة في هذه الأزمة وكان من آخر هذه المبادرات إطلاق مبادرة توزيع أجهزة توليد الأكسجين المتنقلة على بعض المرضى المحتاجين إلى ذلك، وغير ذلك من المبادرات النوعية والمتميزة.

وفي ختام تصريحه، شكر المطيري جميع الداعمين لمشروعات الجمعية ومبادراتها، ودعا المؤسسات المانحة والشركات التجارية إلى الاستمرار في دعم الجمعية حتى تحقق ثمارها ويصل عطاؤها للمرضى المحتاجين من ذوي الدخل المحدود بما يحقق الاستدامة الصحية في المجتمع.جمعية عناية