محمد بن مسعود - الدمام - ناشدت أسرة مسن سبعيني يدعى "محمد السلامي" المساعدة في البحث عنه بعدما فقد قبل أربعة أيام من حي غليل بجدة. وبيّن ذووه أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وطالبوا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام: 0555549415 - 0599261666 .مفقود جدة 14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 10:56 PM Advertisements أسرة "المسن السلامي" تناشد المساعدة في البحث عنه أسرة "المسن السلامي" تناشد المساعدة في البحث عنه ناشدت أسرة مسن سبعيني يدعى "محمد السلامي" المساعدة في البحث عنه بعدما فقد قبل أربعة أيام من حي غليل بجدة. وبيّن ذووه أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وطالبوا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام: 0555549415 - 0599261666 . الكلمات المفتاحية ، أسرة "المسن السلامي" تناشد المساعدة في البحث عنه ،

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