، كورونا بالأرقام .. عدد الوفيات في العالم يتخطى الـ300 ألف ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد حالات الشفاء وصل مليونًا و687 ألفًا و565 حالة شفاء

تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، حاجز الـ300 ألف وفاة في مختلف دول العالم.

ووفق موقع "وورلد ميتر"، فإن وفيات "كوفيد-19" في أنحاء العالم بلغ 300639، إلى جانب 4 ملايين و485 ألفًا و683 إصابة.

أما عدد حالات الشفاء فوصل مليونًا و687 ألفًا و565 حالة شفاء.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا، الخميس:

- الخارجية الفلسطينية: 79 وفاة بفيروس كورونا و1462 إصابة و 682 حالة شفاء بين الجاليات الفلسطينية في دول العالم.

- الصحة المغربية: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6607 إصابات.

- وزارة الصحة المصرية: ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 10829 والوفيات إلى 571.

- إيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31 ألفًا و 368 وفاة.

- الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 587 حالة.

- وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

- ترامب: تفشي فيروس كورونا أظهر أن عصر العولمة قد انتهى.

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 886.

- وزارة الصحة الإماراتية تجري أكثر من 37 ألف فحص، لتكشف عن 698 إصابة جديدة، مقابل 407 حالات شفاء وحالتي وفاة.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع الإجمالي إلى 4341.

- وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء 188 من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين في البلاد 3451 حالة.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1818 والوفيات إلى 90، فيما تبلغ حالات التعافي 198 حالة.

- ألمانيا تسجل 933 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

- روسيا تسجل 9 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك انخفاضًا عن معدل الـ10 آلاف إصابة الذي كانت تسجله في الأيام الأخيرة.

الهند تسجل 3722 إصابة و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 78003 والوفيات 2549.

- أعلنت ماليزيا تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، وبهذا تكون ماليزيا قد سجلت 6819 حالة إصابة إجمالًا و112 وفاة.

- الصين تعلن عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

- جونز هوبكنز : 1813 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت البلاد سجلت نحو 1900 في اليوم السابق.فيروس كورونا الجديد