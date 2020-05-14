شاهد.. دعاء طفل في صلاة التهجد

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر مغرد على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " دعاء حفيده "سلمان" في صلاة التهجّد. نشر مغرد على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " دعاء حفيده "سلمان" في صلاة التهجّد. وظهر في الفيديو الطفل وهو يدعو الله أن يرفع عن الأمة البلاء والوباء ويشفي جميع المرضى. وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: اللهم أمين .. ماشاء الله تبارك الله.

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