شكرا لمتابعة خبر عن الحربي: " زكاتي " تضمن وصول الأموال لمستحقيها بشكل سريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قال حمود الحربي المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل إن خدمة زكاتي تيسر للأفراد إخراج زكاتهم وتضمن وصول الأموال لمستحقيها بشكل سريع جدا.
وأضاف الحربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" في خدمة زكاتي مجموعة أخرى من الخواص والمميزات "، مبينا أن إجمالي ما تم تحصيله خلال العامين الماضيين 24 مليون ريال.
وأوضح الحربي أن خدمة زكاتي لها عدة مزايا ميزة إصدار فاتورة بشكل سريع، بالإضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة.
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