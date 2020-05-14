شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طالبتان تبتكران روبوت لتعقيم اليدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت طالبتان من ابتكار روبوت لتعقيم اليدين للوقاية من فيروس تمكنت طالبتان من ابتكار روبوت لتعقيم اليدين للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يعقم اليدين فور وضعهما بالقرب من الروبوت. ونشرت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي على " تويتر " مقطع فيديو أظهر الروبوت معلقة عليه : الطالبتان حلا مازن خيرو وهمسة مازن خيرو تبتكران روبوت لتعقيم اليدين للوقاية من كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طالبتان تبتكران روبوت لتعقيم اليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.