شكرا لمتابعة خبر عن "العبدالعالي" يحكي تفاصيل ساعات عمله السابقة لظهوره بالمؤتمر الصحفي لكورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حكى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تفاصيل ساعات عمل تسبق ظهوره على منصة المؤتمر الصحفي اليومي في حديث لمركز التواصل الحكومي.

وأضاف العبدالعالي:" أول ما أصل مركز السيطرة والتحكم بوزارة الصحة السابعة صباحًا، تغمرني كمية من المتعة بالسلام وتبادل الحديث وتحية الصباح مع الزملاء بالمركز ".

ولفت العبدالعالي:" إذ آخذ جرعة من طاقتهم وحماسهم الكبير، بعد ذلك أمرّ على الشاشات لمتابعة بعض المعلومات والبيانات المهمة، فإذا كان هناك شيء يستدعي التدخل المباشر ممكن أضعه في نقاط خلال اليوم على حسب أهميته واستعجاله ".

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وأوضح العبدالعالي:" عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، يتم التحضير للمؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا ".

ولفت العبدالعالي:" عند الواحدة والنصف بعد الظهر أنضمّ إلى اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة ".

وتابع العبدالعالي:" قبيل اللحظات التي تسبق الموتمر الصحفي الذي يعقد يوميًّا عند الساعة 3:35 عصرًا، يهمّني جدًّا أن تكون معلوماتي دقيقة ومتأكد منها وواضحة؛ إذ أقوم بمراجعتها مع أهمية الاستماع لآراء الناس، وإذا كان لديهم استفسارات مهمة