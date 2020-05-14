شكرا لمتابعة خبر عن رسائل إلى خادم الحرمين وولي العهد "التاريخ يُعيد نفسه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعرب عدد من المواطنين عن حبهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

وارتفع وسم "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" إلى الأكثر تداولًا على "تويتر" في وقت وجيز، ممتلئًا برسائل الحب إلى خادم الحرمين الشريفين.

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وغرّد حساب الملك سعود في الهاشتاق بصورٍ للملك سلمان مع الملك سعود "رحمه الله" قائلًأ: " الملك سلمان حفظه الله، كان ولايزال يلعب دورا كبيرا وأساسيًا في سياسة المملكة " .

ونشر المغردون، صور قديمة وحديثة للملك سلمان وكذلك لولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله"، معبرين عن فخرهم بأنهم سعوديين.

كما انتشرت صورة مجمعة بين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، لهما نفس الهيئة والطلة، وكأن التاريخ يُعيد نفسه.