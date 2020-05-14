شكرا لمتابعة خبر عن ظهور كوكب المريخ في حالة إقتران فلكي بعد منتصف الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): توقع الفلكي ملهم هندي ظهور كوكب المريخ في حالة إقتران فلكي بعد منتصف الليلة وإلى فجر غدًا الجمعة. توقع الفلكي ملهم هندي ظهور كوكب المريخ في حالة إقتران فلكي بعد منتصف الليلة وإلى فجر غدًا الجمعة. وقال هندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بعد منتصف الليلة وإلى فجر الجمعة ممكن تلاحظوا القمر يطلع وبجواره جرم أحمر هو كوكب المريخ في حالة إقتران فلكي بينهم تقريبا ٣ درجات قوسية

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