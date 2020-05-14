شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الشمس تتعامد خلال هذه الأيام على المناطق الجنوبية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن الشمس تتعامد خلال هذه الأيام على المناطق الجنوبية، حيث ينعدم الظل وقت الزوال.
وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:" المناطق التي ينعدم فيها الظل وقت الزوال منها أبها وعسير وخميس مشيط وبلجرشي "، موضحا أن الشمس تتعامد تجاه مدار السرطان.
ولفت الزعاق إلى أن النهار يكون في أطول حالاته والليل في أقصر حالاته، موضحا أن التعامد يعني أن الشمس تكون فوق الرأس وقت الزوال ولا يكون لها ظل أي تكون واقعة بشكل مستقيم.
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