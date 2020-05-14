شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول أمطار غزيرة على 7 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمناطق " القصيم - حائل - جازان - نجران- مكة - الباحة - عسير". أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمناطق " القصيم - حائل - جازان - نجران- مكة - الباحة - عسير". وحذرت الهيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد. وتوقعت الهيئة نهاية التنبيه في تمام الساعة 20:00 غدًا الجمعة.

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