شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تحذر من الشائعات التي تمس النظام العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت وزارة الدفاع من إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأوضحت وزارة الدفاع أن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
وأشارت وزارة الدفاع إلى نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.
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