شكرا لمتابعة خبر عن " آل الشيخ " يمنح مديري التعليم صلاحيات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

منح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مديري التعليم صلاحيات جديدة، منها الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات فكرية وتكليفهم بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين البت في القضية.

وكان وزير التعليم وافق على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة التي تُعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، بما يعزز من حوكمة الإجراءات، ومرونتها، ودقتها، وسرعة اتخاذ القرار من اللجنة المعنية بمعادلة الشهادات في الوزارة.

وتضمنت اللائحة الجديدة معاناة خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الذين يتم ابتعاثهم في جامعات معترف بها، وتتحمّل الدولة أعباءهم المالية، ومع ذلك تتأخر معادلة شهاداتهم لمدد طويلة، بينما في اللائحة الجديدة لن يستغرق إجراء معادلة الشهادة إلكترونياً أكثر من سبعة أيام عمل منذ اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظاماً.