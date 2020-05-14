شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة القصيم تغلق مطعماً في بريدة بسبب مواد غذائية تالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أغلقت أمانة القصيم مطعماً في بريدة، بالإضافة إلى مصادرة ١٠٠ كيلو من المواد الغذائية التالفة خلال جولاتها لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية.

وكان الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينا أن إجمالى الإصابات بالمملكة وصل إلى 46869، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

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وتخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم حاجز المليون و650 ألف حالة.