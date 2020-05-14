شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التجارة: نواجه أزمة عالمية قلبت حياة الناس وعرقلت سبل عيشهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة:" نواجه أزمة عالمية قلبت حياة الناس وعرقلت سبل عيشهم "، مبينا أن السياسات النقدية أثبتت أهميتها في دعم اقتصادنا.

وكان الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة بمشاركة الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار عقد اليوم.

وأطلع وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG) منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين الذي عقد بتاريخ 30 مارس كما سيناقش الوزراء بالتحديد "الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد –19".

وتهدف هذه الإجراءات المصممة إلى التخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.