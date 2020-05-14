توطين صناعة المدرعات العسكرية الأمريكية في المملكة بملكية ذات غالبية سعودية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصد مقطع فيديو توطين صناعة المدرعات العسكرية الأمريكية في المملكة بملكية ذات غالبية سعودية، حيث ستكون الرياض مقرا لها. رصد مقطع فيديو توطين صناعة المدرعات العسكرية الأمريكية في المملكة بملكية ذات غالبية سعودية، حيث ستكون الرياض مقرا لها. وقعّت شركة " أوشكوش ديفينس "، إتفاقية مع شركة التدريع للصناعة، لإنشاء " أوشكوش التدريع للصناعة "، والذي سيكون أول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في المملكة وبملكية ذات غالبية سعودية. ويضم مشروع أوشكوش التدريع للصناعة مزيج من خبرات أوشكوش ديفنس الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب الغير مسبوقة لشركة التدريع للصناعة والتي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في السعودية على مدى 20 عاماً.

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