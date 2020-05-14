شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تكشف حقيقة مصادرة وإتلاف " مواد مسرطنة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نفى المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين المعلومات الواردة في فيديو متداول، من أن المواد التي صودرت وأُتلفت هي “مواد مسرطنة”.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن المعلومات الواردة غير صحيحة، وليس هناك أي مواد مسرطنة، ماتمت مصادرته وإتلافه هي 1628 سلعة من الأجبان التي ظهرت في مقطع الفيديو، وذلك بسبب ظهور علامات التلف بسبب سوء تخزينها.

وأضاف :وتحذر الوزارة من تناقل الشائعات وترويجها والتي تعتبر مخالفة للنظام، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.