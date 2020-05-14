صحة نجران تواصل جهودها في المسح النشط للكثير من العمالة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): واصلت صحة نجران جهودها في المسح النشط للكثير من العمالة بمنطقة نجران، ويأتي ذلك بعدف كسر حلقة انتشار واصلت صحة نجران جهودها في المسح النشط للكثير من العمالة بمنطقة نجران، ويأتي ذلك بعدف كسر حلقة انتشار فيروس كورونا المستجد وقامت الفرق الميدانية التابعة لصحة نجران بزيارة مساكن العمالة لأخذ عينات من أجل محاصرة الفيروس ولتحسين مستوي الصحة العامة. وتبذل صحة نجران جهودها المختلفة من خلال العمل المستمر لمحاصرة الوباء لينعم المواطن بصحة جيدة. وكانت الفرق الطبية خرجت للأحياء وتواصلت بشكل مباشر مع الناس لإجراء فحوصات طبية للتأكد من تشخيص المرض.

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