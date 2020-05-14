بالفيديو.. مشهد جمالي يوثق سيلان الأودية في بيشة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أظهر مقطع فيديو مشهد جمالي يوثق سيلان الأودية في محافظة بيشة بعد هطول الأمطار عليها. أظهر مقطع فيديو مشهد جمالي يوثق سيلان الأودية في محافظة بيشة بعد هطول الأمطار عليها. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية.

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