شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أحد منسوبي جوازات نجران ينقذ طفلة من الموت أثناء عبورها الشارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): أنقذ الرقيب ناجي اليامي، أحد أفراد منسوبي جوازات منطقة نجران طفلةً صغيرة من الموت أثناء عبورها الشارع. أنقذ الرقيب ناجي اليامي، أحد أفراد منسوبي جوازات منطقة نجران طفلةً صغيرة من الموت أثناء عبورها الشارع. وأظهر مقطع فيديو، عبور الطفلة الشارع بالتزامن مع انطلاق "اليامي" جريًا وإيقاف إحدى السيارات التي كانت تمثل خطرًا عليها، ثم أخذها وساعدها في العبور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحد منسوبي جوازات نجران ينقذ طفلة من الموت أثناء عبورها الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.