شكرا لمتابعة خبر عن صحة الباحة تكشف تفاصيل الحالات المصابة بـ «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

أوضحت صحة الباحة اليوم الخميس، تفاصيل الحالات المصابة بفيروس كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة عن طريق التقرير اليومي خلال الثلاث أيام الماضية.

وقالت صحة الباحة : إشارة إلى الاستفسارات عن الحالات التي أعلنت عن طريق تقرير وزارة الصحة اليومي خلال الثلاث ايام الماضية في القرعة بالباحة.

وأضافت : تود أن توضح صحة الباحة انها تعود لمحافظة القرى في المنطقة متمنين للجميع السلامة ودوام الصحة