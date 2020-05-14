شكرا لمتابعة خبر عن مسيرة احتفالية لأحد أبناء قرية بأبي عريش بعد خروجه من السجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

استقبلت إحدى قرى محافظة أبي عريش أحد أبنائها بعد خروجه من السجن وشموله بالأمر الملكي في مشهد غير وطني مخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا

ومن جانبه، رأى أحد سكان القرية: تفاجأنا مساء اليوم بعدد هائل من سكان القرية وهم ينظمون مسيرة احتفالية لأحد أبناء القرية بعد عودته من السجن وشموله بالأمر الملكي الكريم في هذا الشهر الفضيل ".

ولفت إلى أن هذه المسيرة تضم أشخاص من جميع الفئات العمرية دون مبالاة بما لا يحمد عقباه خاصةً بأن هذه المسيرات تعد من الممارسات الناقلة للوباء في هذه الجائحة المهددة للحياة البشرية.