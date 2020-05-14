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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح ديوان المظالم، اليوم الخميس، مميزات خدمة إثبات الحضور التي توفرها منصة معين الإلكترونية. أوضح ديوان المظالم، اليوم الخميس، مميزات خدمة إثبات الحضور التي توفرها منصة معين الإلكترونية. وتضمنت مميزات الخدمة : إصدار تقرير إثبات الحضور فوريًا وفي أي وقت، وإصدار التقرير لأي جلسة سبق حضورها وإمكانية طباعة تقرير إثبات الحضور مؤثقًا من ديوان المظالم. كما تتضمن آلية طلب الخدمة " اختيار المحكمة المختصة وإدخال رقم الدعوى.

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