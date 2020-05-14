شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: مفتقدين الأعمال الخالدة مثل «درب الزلق» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بأن مسلسل "درب الزلق" أفضل من مسلسلات هذه السنة كلها. أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بأن مسلسل "درب الزلق" أفضل من مسلسلات هذه السنة كلها. وقال تركي آل الشيخ : " والله درب الزلق عن مسلسلات السنة ذي كلها، مفتقدين هالأعمال الخالدة " . وكانت قناة "إم. بي. سي" قد بدأت بعرض المسلسل الكويتي "درب الزلق" بدلاً من مسلسل "مخرج 7".

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