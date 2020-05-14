اخبار السعوديه

متطلبات نظام الاختبارات عن بعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن متطلبات نظام الاختبارات عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، متطلبات نظام الاختبارات عن بعد، والمواصفات التقنية لأداء الاختبار عن بعد من المنزل.

وتتضمن المتطلبات: " حاسب آلي مكتبي أو محمول بأنظمة التشغيل MAC OS X 10.13 أو Windows10 به كاميرا، اتصال إنترنت " .

وأكدت أنه لا يسمح باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وسماعات الرأس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متطلبات نظام الاختبارات عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا