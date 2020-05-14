شكرا لمتابعة خبر عن متطلبات نظام الاختبارات عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، متطلبات نظام الاختبارات عن بعد، والمواصفات التقنية لأداء الاختبار عن بعد من المنزل.

وتتضمن المتطلبات: " حاسب آلي مكتبي أو محمول بأنظمة التشغيل MAC OS X 10.13 أو Windows10 به كاميرا، اتصال إنترنت " .

وأكدت أنه لا يسمح باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وسماعات الرأس.