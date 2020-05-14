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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، متطلبات نظام الاختبارات عن بعد، والمواصفات التقنية لأداء الاختبار عن بعد من المنزل.
وتتضمن المتطلبات: " حاسب آلي مكتبي أو محمول بأنظمة التشغيل MAC OS X 10.13 أو Windows10 به كاميرا، اتصال إنترنت " .
وأكدت أنه لا يسمح باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وسماعات الرأس.
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