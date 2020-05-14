تسليم طفلة لأسرتها بعد العثور عليها وهي تسير بالشوارع بمفردها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكن مواطن من تسليم الطفلة الصغيرة التي عُثر عليها تجوب الشوارع بمفردها، لأسرتها. تمكن مواطن من تسليم الطفلة الصغيرة التي عُثر عليها تجوب الشوارع بمفردها، لأسرتها. وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو، لطفلة صغيرة تجوب الشوارع بمفردها، وتصرخ لفقدانها عائلتها. وظهرت الطفلة خلال المقطع بملابسها الداخلية، بينما يحاول المواطن طمأنتها ومساعدتها في العثور على والديها. اقرأ ايضًا :

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