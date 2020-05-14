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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مناطق المملكة السعودية، اليوم الخميس، قفزة نوعية، في معدل الإصابات بفيروس كورونا، رغم تشديد الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة الفيروس المستجد.

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عــــاجل : السعودية تحقق قفزة غير متوقعة في إصابات كورونا

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وبحسب وزارة الصحة السعودية، قد تم رصد 2039 إصابة جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة، مقابل 1905 إصابة أمس الأربعاء.

وأعلنت الوزراة وصول إجالي الإصابات، إلى 46869، منذ بدء الأزمة.. فيما سجلت المملكة اليوم الخميس 10 وفيات جديدة جراء الوباء (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.

إلى ذلك، تماثل 1429 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2365 أمس)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19051 شخصا.

وبالنسبة للتوزيع، فتعود معظم الإصابات الجديدة إلى جدة (482) والرياض (478) ومكة المكرمة (356) والمدينة المنورة (247).